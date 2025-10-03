В «Уфе» остались довольны решением КДК присудить «Фанкому» техническое поражение в КР

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная прокомментировал решение Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о присуждении команде технической победы в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Фанкомом». Встреча завершилась победой любительской команды в серии пенальти (1:1, 5:3 (пен.)).

«Мы подали заявление в КДК, а комитет вынес решение согласно регламенту. Тут даже особо нечего комментировать, мы с ним согласны. Подать апелляцию — желание «Фанкома», тут я ничего не могу сказать», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Причиной присуждения «Фанкому» технического поражения стало участие в матче дисквалифицированного полузащитника Артёма Федчука. Ранее директор кировской команды Константин Толмачев заявил, что клуб собирается обжаловать это решение.