В «Уфе» известным мемом отреагировали на присуждение техпоражения сопернику в Кубке России

Пресс-служба «Уфы» известным мемом отреагировала на присуждение технического поражения любительскому клубу «Фанком», который был соперником команды в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой любительской команды в серии пенальти (1:1, 5:3 (пен.)).
Уфимская команда в телеграм-канале опубликовала кадр из фильма «Люди в чёрном», на котором актёр Уилл Смит стирает память оппоненту с помощью специального прибора.
Причиной присуждения «Фанкому» технического поражения стало участие в матче дисквалифицированного полузащитника Артёма Федчука. Ранее директор кировской команды Константин Толмачев заявил, что клуб собирается обжаловать это решение. Если решение останется в силе, то «Уфа» сыграет в пятом раунде Пути регионов Кубка России с красноярским «Енисеем».
