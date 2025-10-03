Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Уфе» известным мемом отреагировали на присуждение техпоражения сопернику в Кубке России

Пресс-служба «Уфы» известным мемом отреагировала на присуждение технического поражения любительскому клубу «Фанком», который был соперником команды в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой любительской команды в серии пенальти (1:1, 5:3 (пен.)).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

Уфимская команда в телеграм-канале опубликовала кадр из фильма «Люди в чёрном», на котором актёр Уилл Смит стирает память оппоненту с помощью специального прибора.

Причиной присуждения «Фанкому» технического поражения стало участие в матче дисквалифицированного полузащитника Артёма Федчука. Ранее директор кировской команды Константин Толмачев заявил, что клуб собирается обжаловать это решение. Если решение останется в силе, то «Уфа» сыграет в пятом раунде Пути регионов Кубка России с красноярским «Енисеем».

