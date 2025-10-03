Радимов считает неудачной шуткой уход на трибуны Талалаева во время матча с «Акроном»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который начал с трибун смотреть матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (3:0). Позже специалист спустился на тренерскую скамейку.

«Объяснить поведение Андрея Викторовича иногда становится невозможно. Я думаю, что в свете результатов у него идёт какая‑то эйфория, от этого он старается шутить, не всегда удачно, как в данной истории.

А вообще лучшим показателем считается игра, которую «Балтика» до сегодняшнего момента показывала. Но сейчас всё идет на спад, и вот тогда мы увидим настоящего Андрея Викторовича. Я посмотрю, как он уйдёт на трибуны не в кубковой игре, а в каком‑нибудь матче с крепкой командой», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России команда Талалаева набрала пять очков и на текущий момент занимает третье место в квартете D. В следующем туре «Балтика» встретится с «Локомотивом». Игра состоится 23 октября.

