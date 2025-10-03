Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 3 октября, матчем «Хоффенхайм» — «Кёльн» стартует 6-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 6-го тура Бундеслиги (время — московское):

3 октября, пятница:

21:30. «Хоффенхайм» — «Кёльн».

4 октября, суббота:

16:30. «Аугсбург» — «Вольфсбург»;
16:30. «Вердер» — «Санкт-Паули»;
16:30. «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»;
16:30. «Байер» — «Унион»;
19:30. «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария».

5 октября, воскресенье:

16:30. «Штутгарт» — «Хайденхайм»;
18:30. «Гамбург» — «Майнц»;
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Фрайбург».

По итогам 5-го тура лидером Бундеслиги с 15 очками является «Бавария», на втором месте с 13 очками расположилась «Боруссия» Дортмунд, в топ-4 также вошли «РБ Лейпциг» (12) и «Айнтрахт» (9). В нижней части таблицы находятся «Аугсбург», «Хайденхайм» (по 3) и «Боруссия» Мёнхенгладбах (2).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
