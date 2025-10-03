Скидки
Главная Футбол Новости

Объявлен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи с Беларусью

Объявлен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи с Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

Определились имена 25 футболистов молодёжной сборной России, которые примут участие в товарищеских матчах со сверстниками из Беларуси. Окончательный состав был опубликован на официальном сайте РФС. Матчи пройдут в Бресте и Минске, соответственно, 10 и 13 октября.

Вратари

Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дёгтев («Сочи»), Курбан Расулов («Динамо» Москва).

Защитники

Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Рожков, Никита Лобов (оба – «Рубин»), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Матвей Бардачёв («Урал»), Даниил Плотников («Химик»), Вадим Чурилов («Торпедо»).

Полузащитники

Дмитрий Александров, Виктор Окишор (оба – «Динамо» Москва), Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН»), Денис Боков («Спартак» Кострома), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Артём Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Станислав Топинка («Чайка»), Михаил Щетинин («Арсенал» Дзержинск).

Нападающие

Константин Дорофеев («Атырау»), Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).

