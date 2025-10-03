Стало известно условие, при котором Саутгейт согласится тренировать «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт готов возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае возможного увольнения Рубена Аморима. Однако 55-летний специалист опасается, что руководство «красных дьяволов» будет требовать от него мгновенных результатов. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Саутгейт считает, что под его руководством «Манчестер Юнайтед» может потребоваться до четырёх лет для построения команды, способной бороться за победу в Лиге чемпионов. Англичанин хочет, чтобы манкунианцы предоставили ему гарантии соблюдения долгосрочного плана в случае, если он возглавит «красных дьяволов».

Саутгейт занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 по 2024 год. Под его руководством «три льва» два раза доходили до финала чемпионата Европы.

