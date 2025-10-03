Расписание матчей 7-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 3 октября, матчем «Париж» — «Лорьян» стартует 7-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 7-го тура Лиги 1 (время — московское):
3 октября, пятница:
21:45. «Париж» — «Лорьян».
4 октября, суббота:
18:00. «Метц» — «Марсель»;
20:00. «Брест» — «Нант»;
22:05. «Осер» — «Ланс».
5 октября, воскресенье:
16:00. «Лион» — «Тулуза»;
18:15. «Страсбург» — «Анже»;
18:15. «Монако» — «Ницца»;
18:15. «Гавр» — «Ренн»;
21:45. «Лилль» — «ПСЖ».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 15 очков за шесть матчей, следом идёт «Лион» (15), тройку лучших замыкает «Марсель» (12). В зоне вылета находятся «Анже» (5) и «Метц» (2).