Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 октября, матчем «Париж» — «Лорьян» стартует 7-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура Лиги 1 (время — московское):

3 октября, пятница:

21:45. «Париж» — «Лорьян».

4 октября, суббота:

18:00. «Метц» — «Марсель»;
20:00. «Брест» — «Нант»;
22:05. «Осер» — «Ланс».

5 октября, воскресенье:

16:00. «Лион» — «Тулуза»;
18:15. «Страсбург» — «Анже»;
18:15. «Монако» — «Ницца»;
18:15. «Гавр» — «Ренн»;
21:45. «Лилль» — «ПСЖ».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 15 очков за шесть матчей, следом идёт «Лион» (15), тройку лучших замыкает «Марсель» (12). В зоне вылета находятся «Анже» (5) и «Метц» (2).

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-события пятницы: реванш Нурмагомедова с Хьюзом, жаркий день в КХЛ и футбол
Топ-события пятницы: реванш Нурмагомедова с Хьюзом, жаркий день в КХЛ и футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android