Расписание матчей 7-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 3 октября, матчем «Париж» — «Лорьян» стартует 7-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура Лиги 1 (время — московское):

3 октября, пятница:

21:45. «Париж» — «Лорьян».

4 октября, суббота:

18:00. «Метц» — «Марсель»;

20:00. «Брест» — «Нант»;

22:05. «Осер» — «Ланс».

5 октября, воскресенье:

16:00. «Лион» — «Тулуза»;

18:15. «Страсбург» — «Анже»;

18:15. «Монако» — «Ницца»;

18:15. «Гавр» — «Ренн»;

21:45. «Лилль» — «ПСЖ».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 15 очков за шесть матчей, следом идёт «Лион» (15), тройку лучших замыкает «Марсель» (12). В зоне вылета находятся «Анже» (5) и «Метц» (2).