Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Мареска сообщил, что 7-8 футболистов «Челси» не смогут сыграть с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска сообщил, что 7-8 футболистов «синих» пропустят матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится завтра, 4 октября, на «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
«Коул (Палмер) всё ещё вне игры. Трево (Чалоба) также дисквалифицирован. Семь или восемь игроков не смогут принять участия в завтрашнем матче.

У меня пока нет никакой информации о Палмере. На этой неделе у нас состоится встреча, чтобы узнать, как он себя чувствует, и тогда мы решим, сможет ли он вернуться на поле после перерыва на матчи сборных.

Молодые игроки: Думаю, я действительно доверяю им. Не только тем, кого мы подписали, но и молодым игрокам из академии. В прошлом сезоне мы дали шанс Джошу Ачимпонгу выйти на поле вместо опытных игроков, которые были на скамейке запасных. Это показывает, что я действительно доверяю молодым игрокам. То же самое произошло и с Тайриком Джорджем.

Я действительно доверяю всем нашим игрокам. Сейчас у нас четыре или пять защитников вне игры, поэтому мы постараемся адаптироваться и найти правильные решения для завтрашнего матча», — приводит слова Марески сайт «Челси».

После шести туров АПЛ «Ливерпуль» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Челси» (8) идёт восьмым.

Турнирная таблица АПЛ
Расписание матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026
