Энрике Кармо ответил, какие матчи в Бразилии могут сравниться с дерби ЦСКА — «Спартак»

Новичок ЦСКА Энрике Кармо рассказал о матчах бразильской Серии А, которые можно сравнить с дерби армейцев с московским «Спартаком». Команды сыграют в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«В Бразилии я играл в «Сан-Паулу». Думаю, противостояния этой команды с «Коринтиансом» или «Палмейрасом» могут сравниться в дерби ЦСКА — «Спартак», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Энрике Кармо перешёл в ЦСКА из «Сан-Паулу» в сентябре текущего года. По данным СМИ, сумма сделки составила € 5,1 млн. Всего футболист провёл за армейцев четыре матча в РПЛ и Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями.