«Реал» и «Барселона» могут побороться за 16-летнего таланта из Мексики — TEAMtalk

Мадридский «Реал», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 16-летнему полузащитнику «Тихуаны» и сборной Мексики Хильберто Море. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Реал» и «Барселона» отправляли скаутов в Мексику с целью понаблюдать за игрой футболиста.

В нынешнем сезоне Мора принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

За взрослую сборную Мексики 16-летний полузащитник сыграл три матча, где отметился ассистом.

