Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» и «Барселона» могут побороться за 16-летнего таланта из Мексики — TEAMtalk

«Реал» и «Барселона» могут побороться за 16-летнего таланта из Мексики — TEAMtalk
Комментарии

Мадридский «Реал», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к 16-летнему полузащитнику «Тихуаны» и сборной Мексики Хильберто Море. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Реал» и «Барселона» отправляли скаутов в Мексику с целью понаблюдать за игрой футболиста.

В нынешнем сезоне Мора принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

За взрослую сборную Мексики 16-летний полузащитник сыграл три матча, где отметился ассистом.

Материалы по теме
«Атлетико» может побороться с «Реалом» за покупку полузащитника «МЮ» — Daily Mail

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android