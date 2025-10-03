Скидки
«Барселоне» интересен 19-летний защитник «Бенфики» — Sport.es

«Барселоне» интересен 19-летний защитник «Бенфики» — Sport.es
Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с агентами 19-летнего защитника «Бенфики» Гонсалу Оливейры. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на обсуждение сторонами португальского футболиста, не было никаких открытых переговоров о немедленном осуществлении его перехода в каталонский клуб. В стане сине-гранатовых сначала хотят внимательно последить за Оливейрой.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты:

