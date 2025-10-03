Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Испании объявила состав на матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией и Болгарией

Сборная Испании опубликовала заявку на предстоящие матчи европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В окончательный список попали 26 футболистов. В субботу, 11 октября испанцы примут на своём поле Грузию, а во вторник, 14 октября — Болгарию.

Вратари:

Унаи Симон, Давид Райа, Алекс Ремиро.

Защитники:

Педро Порро, Маркос Льоренте, Дин Хёйсен, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Дани Вивиан, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

Полузащитники:

Родри, Мартин Субименди, Алеиш Гарсия, Микель Мерино, Пабло Барриос, Педри, Дани Ольмо, Алекс Баэна.

Нападающие:

Самуэль Агехова, Ламин Ямаль, Хорхе Де Фрутос, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Хесус Родригес, Ферран Торрес.

Уже после объявления состава стало известно, что участие в матчах не сможет принять вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, молодой форвард пропустит несколько недель из-за рецидива травмы.