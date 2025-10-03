Опубликовано расписание пятого раунда Пути регионов Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определено расписание пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Матчи данной стадии состоятся 15 и 16 октября.

Встреча «Енисея» и «Уфы», открывающая пятый раунд, состоится в красноярском манеже «Футбол-Арена «Енисей».

15 октября, среда (московское время):

14:30. «Енисей» (Красноярск) – «Уфа»;

17:00. «Родина» (Москва) – «Челябинск»;

18:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «КАМАЗ» (Набережные Челны);

18:00. «Шинник» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск);

19:30. «Арсенал» (Тула) – «Сокол» (Саратов).

16 октября, четверг:

17:30. «Факел» (Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург);

17:30. «Торпедо» (Москва) – «Велес» (Москва);

20:00. «Черноморец» (Новороссийск) – «Кубань Холдинг» (Павловская).

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА.