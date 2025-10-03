Опубликовано расписание пятого раунда Пути регионов Кубка России

Определено расписание пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Матчи данной стадии состоятся 15 и 16 октября.
Встреча «Енисея» и «Уфы», открывающая пятый раунд, состоится в красноярском манеже «Футбол-Арена «Енисей».
15 октября, среда (московское время):
14:30. «Енисей» (Красноярск) – «Уфа»;
17:00. «Родина» (Москва) – «Челябинск»;
18:00. «Чайка» (Песчанокопское) – «КАМАЗ» (Набережные Челны);
18:00. «Шинник» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск);
19:30. «Арсенал» (Тула) – «Сокол» (Саратов).
16 октября, четверг:
17:30. «Факел» (Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург);
17:30. «Торпедо» (Москва) – «Велес» (Москва);
20:00. «Черноморец» (Новороссийск) – «Кубань Холдинг» (Павловская).
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА.