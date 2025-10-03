Скидки
Яковлев: итог дерби зависит от того, готов ли «Спартак» добиваться успеха в больших матчах

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард «Спартака» Павел Яковлев: высказался о предстоящем дерби между красно-белыми и московским ЦСКА. Команды сыграют в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Дерби — совершенно отдельная история. Они всегда проходят упорно, зрелищно, с огромным накалом страстей. Не стоит смотреть на этот матч с точки зрения турнирной таблицы. ЦСКА — «Спартак» — историческое противостояние. И неважно, на каких местах находятся команды. На такие матчи футболистов даже не нужно настраивать — все всё понимают.

Но тем не менее, игра с ЦСКА влияет на дальнейшую борьбу «Спартака» за чемпионство. Сейчас команда набрала ход, обрела уверенность и неплохо показывает себя в последних матчах. Итог игры с ЦСКА зависит от того, готов ли сейчас «Спартак» добиваться успеха в таких больших и решающих матчах», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новости. Футбол
