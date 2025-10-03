Стали известны судьи, который обслужат матчи 13-го тура Первой лиги

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на сайте объявила судейские назначения на матчи 13-го тура Лиги PARI.
4 октября, суббота:
«Уфа» — «Спартак» (Кострома): Никита Новиков (Петрозаводск) – Александр Туркин (Астрахань), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Александр Коротченко (Салават);
«Факел» — «Волга» (Ульяновск): Кирилл Силантьев (Самара) – Федор Валявин (Саратов), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Ваге Чичилян (Бронницы), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);
«Чайка» — «Родина»: Антон Анопа (Благовещенск) – Руслан Шекемов (Нальчик), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).
5 октября, воскресенье:
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: Алексей Лапатухин (Москва) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Сергей Змиевский (Москва);
«Сокол» — «Арсенал»: Антон Сидорин (Москва) – Алексей Линкин (Воронеж), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Светлана Яшкина (Москва);
«Торпедо» — «Черноморец»: Роман Сафьян (Москва) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);
«Нефтехимик» — «Ротор»: Владимир Фалов (Москва) – Степан Щербаков (Омск), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Игорь Захаров (Казань), инспектор – Николай Голубев (Санкт- Петербург), делегат – Петр Петухов (Москва).
6 октября, понедельник:
«Челябинск» — «Енисей»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владислав Демянчук (Новоуральск), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Полина Папыева (Москва);
«КАМАЗ» — «Урал»: Игорь Капленков (Москва) – Алексей Ермилов (Москва), Артем Перов (Москва), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Рубен Миранцев (Москва).