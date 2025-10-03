Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв ответил, способны ли железнодорожники с нынешним составом бороться за чемпионство или им нужно усиление.

«У них стабильный состав, есть баланс в сторону россиян, который добавляет уверенности. Для тренера это большое подспорье. Когда у тебя русский состав, мне кажется, проще влиять. Есть сильные игроки и в ротации. В межсезонье необходимо одно-два усиления, но у них и так качественный состав для борьбы за чемпионство», — приводит слова Сычёва Metaratings.

После 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко. В следующем туре железнодорожники встретятся с московским «Динамо». Игра состоится в субботу, 4 октября.

