Экс-игрок «Спартака» Яковлев: к отсутствию Станковича уже привыкли, это даёт результат

Бывший нападающий московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Сербский специалист был на месяц отстранён от участия в матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«Станковича нет рядом с командой чисто территориально. Но «Спартак» всё равно преследует свои цели, а футбол от этого не меняется. Команда всё понимает, эмоции — часть футбола. Станкович видит игру сверху, в этом даже есть плюс — может лучше заметить какие-то нюансы. Для «Спартака» отсутствие Станковича — уже привычная история, которая даёт результат», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В воскресенье, 5 октября, московский «Спартак» сыграет в дерби с ЦСКА. Встреча 11-го тура РПЛ состоится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Руководить красно-белыми из технической зоны будет ассистент Станковича Ненад Сакич.