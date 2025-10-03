Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Яковлев: к отсутствию Станковича уже привыкли, это даёт результат

Экс-игрок «Спартака» Яковлев: к отсутствию Станковича уже привыкли, это даёт результат
Бывший нападающий московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Сербский специалист был на месяц отстранён от участия в матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Станковича нет рядом с командой чисто территориально. Но «Спартак» всё равно преследует свои цели, а футбол от этого не меняется. Команда всё понимает, эмоции — часть футбола. Станкович видит игру сверху, в этом даже есть плюс — может лучше заметить какие-то нюансы. Для «Спартака» отсутствие Станковича — уже привычная история, которая даёт результат», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В воскресенье, 5 октября, московский «Спартак» сыграет в дерби с ЦСКА. Встреча 11-го тура РПЛ состоится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Руководить красно-белыми из технической зоны будет ассистент Станковича Ненад Сакич.

