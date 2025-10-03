Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» продлил контракт с уругвайским полузащитником

«Тоттенхэм» продлил контракт с уругвайским полузащитником
Аудио-версия:
Комментарии

«Тоттенхэм» продлил контракт с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром, сообщается на сайте «шпор».

Точный срок нового соглашение неизвестен, однако уточняется, что договор будет долгосрочным. Предыдущий контракт Бентанкура с «Тоттенхэмом» действовал до июня 2026 года.

«Я чувствую себя очень хорошо и очень рад продолжить свою историю в этом замечательном клубе. Моя семья счастлива, у меня замечательные друзья и товарищи по команде, которые усердно работают каждый день. Я люблю этот клуб и чувствую себя здесь очень хорошо.

Победа в Лиге Европы стала фантастическим моментом, и мы хотим развить этот успех и завоевать ещё больше трофеев. У нас новый главный тренер, новый капитан, и я хочу провести в клубе ещё много лет», — сказал 28-летний футболист.

Бентанкур перешёл в «Тоттенхэм» из «Ювентуса» в январе 2022 года. Родриго провёл за английскую команду 122 матча, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач. В минувшем сезоне уругваец выиграл со «шпорами» первый трофей — Лигу Европы.

Материалы по теме
Мареска сообщил, что семь-восемь футболистов «Челси» не смогут сыграть с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android