«Тоттенхэм» продлил контракт с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром, сообщается на сайте «шпор».

Точный срок нового соглашение неизвестен, однако уточняется, что договор будет долгосрочным. Предыдущий контракт Бентанкура с «Тоттенхэмом» действовал до июня 2026 года.

«Я чувствую себя очень хорошо и очень рад продолжить свою историю в этом замечательном клубе. Моя семья счастлива, у меня замечательные друзья и товарищи по команде, которые усердно работают каждый день. Я люблю этот клуб и чувствую себя здесь очень хорошо.

Победа в Лиге Европы стала фантастическим моментом, и мы хотим развить этот успех и завоевать ещё больше трофеев. У нас новый главный тренер, новый капитан, и я хочу провести в клубе ещё много лет», — сказал 28-летний футболист.

Бентанкур перешёл в «Тоттенхэм» из «Ювентуса» в январе 2022 года. Родриго провёл за английскую команду 122 матча, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач. В минувшем сезоне уругваец выиграл со «шпорами» первый трофей — Лигу Европы.