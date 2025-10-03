Скидки
Главная Футбол Новости

Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге, футболист забил пять голов в сентябре

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге. Об этом информирует пресс-служба турнира на своей странице в социальной сети X.

В минувшем сентябре французский футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. В этих встречах «сливочные» три раза победили и один раз уступили сопернику.

Мбаппе поразил ворота «Реала Сосьедад» (1:2), «Эспаньола» (2:0), «Леванте» (1:4) (дубль), и мадридского «Атлетико» (5:2).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

