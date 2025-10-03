Ньямси высказался о непростом календаре «Локомотива» с играми с ЦСКА и «Динамо»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о текущем календаре железнодорожников. В среду, 1 октября, московская команда провела матч в Фонбет Кубке России с ЦСКА (0:0, 2:4 пен.). В субботу, 4 октября, команда Михаила Галактионова сыграет с московским «Динамо» в Мир РПЛ. 18 октября «Локомотив» встретится с ЦСКА в матче РПЛ.

– Сейчас у вас была игра с ЦСКА, потом будет матч с «Динамо», затем снова матч с армейцами. Насколько сложно играть три больших матча подряд?

– Я думаю, что в целом сложно играть три игры в неделю. Вне зависимости от того, играешь ли ты с топовым соперником или нет. Но мы должны быть готовы к этому. Для этого мы и тренируемся каждый день. Мы постараемся показать себя в каждой из этих игр, – приводит слова Ньямси Metaratings.

После 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 20 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.

В нынешнем сезоне Ньямси принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

