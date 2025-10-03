Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олусегун вновь вызван в сборную Нигерии, он дебютировал в матче с Россией

Олусегун вновь вызван в сборную Нигерии, он дебютировал в матче с Россией
Комментарии

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун, выступающий на правах аренды в составе нижегородского «Пари НН», получил вызов в состав национальной команды Нигерии на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. 10 октября «суперорлы» сыграют на выезде с Лесото, а 14 ноября — дома с Бенином.

ЧМ-2026 — Африка . Группа C. 9-й тур
10 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Лесото
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вызов в расположение сборной Нигерии на октябрьские матчи стал для Олусегуна вторым. Футболист дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в товарищеской встрече с Россией (1:1). Олусегун появился на поле на 76-й минуте. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве.

«Желаем Джуни больших успехов на международной арене!» — говорится в обращении «Пари НН» к Олусегуну в клубном телеграм-канале.

Материалы по теме
Российские путешественники стали чаще ездить в три страны Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android