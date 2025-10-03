Олусегун вновь вызван в сборную Нигерии, он дебютировал в матче с Россией

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун, выступающий на правах аренды в составе нижегородского «Пари НН», получил вызов в состав национальной команды Нигерии на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. 10 октября «суперорлы» сыграют на выезде с Лесото, а 14 ноября — дома с Бенином.

Вызов в расположение сборной Нигерии на октябрьские матчи стал для Олусегуна вторым. Футболист дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в товарищеской встрече с Россией (1:1). Олусегун появился на поле на 76-й минуте. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве.

«Желаем Джуни больших успехов на международной арене!» — говорится в обращении «Пари НН» к Олусегуну в клубном телеграм-канале.