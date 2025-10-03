Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Два игрока «Барселоны» успеют восстановиться к матчу Ла Лиги с «Жироной» — Мигель

Два игрока «Барселоны» успеют восстановиться к матчу Ла Лиги с «Жироной» — Мигель
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья и атакующий полузащитник Фермин Лопес успеют восстановиться после повреждений к матчу 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который состоится 18 октября, после завершения паузы на игры сборных. Об этом сообщает журналист AS Хави Мигель на своей странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
По информации источника, вратарь сине-гранатовых Жоан Гарсия продолжает работу, чтобы вернуться на поле к встрече с мадридским «Реалом» (26 октября).

В конце сентября каталонский клуб сообщил, что Рафинья травмировал сухожилие правого бедра. Фермин Лопес получил мышечное повреждение в конце минувшего месяца.

