Два игрока «Барселоны» успеют восстановиться к матчу Ла Лиги с «Жироной» — Мигель

Нападающий «Барселоны» Рафинья и атакующий полузащитник Фермин Лопес успеют восстановиться после повреждений к матчу 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который состоится 18 октября, после завершения паузы на игры сборных. Об этом сообщает журналист AS Хави Мигель на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, вратарь сине-гранатовых Жоан Гарсия продолжает работу, чтобы вернуться на поле к встрече с мадридским «Реалом» (26 октября).

В конце сентября каталонский клуб сообщил, что Рафинья травмировал сухожилие правого бедра. Фермин Лопес получил мышечное повреждение в конце минувшего месяца.

Самые опасные травмы в футболе: