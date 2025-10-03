Два игрока «Барселоны» успеют восстановиться к матчу Ла Лиги с «Жироной» — Мигель
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Рафинья и атакующий полузащитник Фермин Лопес успеют восстановиться после повреждений к матчу 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который состоится 18 октября, после завершения паузы на игры сборных. Об этом сообщает журналист AS Хави Мигель на своей странице в социальной сети X.
Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, вратарь сине-гранатовых Жоан Гарсия продолжает работу, чтобы вернуться на поле к встрече с мадридским «Реалом» (26 октября).
В конце сентября каталонский клуб сообщил, что Рафинья травмировал сухожилие правого бедра. Фермин Лопес получил мышечное повреждение в конце минувшего месяца.
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 3 октября 2025
-
21:15
-
21:11
-
21:00
-
20:41
-
20:35
-
20:30
-
20:22
-
20:08
-
20:08
-
19:56
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:30
-
18:28
-
18:25
-
18:21
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:38
-
17:23