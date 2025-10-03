ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче женской Суперлиги

Завершился матч 23-го тура женской Winline Суперлиги — 2025, в котором встречались ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова. Голов в игре забито не было, итоговый счёт — 0:0.

Футболистки ЦСКА заработали 53-е очко в 21-м матче и упустили шанс подняться на первое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке московского «Спартака» составляет одно очко. В активе «Краснодара» теперь 30 очков. Чёрно-зелёные занимают шестое место в таблице Суперлиги.

В следующем туре ЦСКА примет на своём поле московское «Динамо», «Краснодар» сыграет дома с «Рубином». Обе игры пройдут в субботу, 18 октября.