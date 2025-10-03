В сборной Испании пришли в недоумение от новости о травме Ямаля — Marca

«Барселона» не сообщила Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) о травме нападающего Ламина Ямаля во время их последнего контакта, состоявшегося в четверг, 2 октября. На основании этого 18-летний футболист был вызван в национальную команду на грядущие матчи отборочного турнира к чемпионату мира. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, заявление о травме Ямаля, сделанное «блауграной» в пятницу, 3 октября, вызвало недоумение в сборной Испании. Ранее сине-гранатовые проинформировали RFEF только об усталости вингера.

Подчёркивается, если бы «Барселона» уведомила «Фурия Роха» о состоянии игрока накануне или в пятницу утром, то он не получил бы вызов.

Напомним, ранее сине-гранатовые сообщили, что Ямаль пропустит две-три недели из-за возобновления болей в области паха.

После матчей национальных команд в сентябре 18-летний нападающий получил повреждение, а главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обвинил сборную Испании в том, что она недостаточно заботится об игроках.

