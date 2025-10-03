Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-министр спорта РФ отреагировал на слова главы ФИФА по ситуации с Израилем

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о словах главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который, комментируя конфликт Израиля и Палестины, заявил, что футбол должен объединять страны, а не решать геополитические вопросы.

«Прекрасные слова, искренне так считаю. Было б здорово услышать эти слова в 2022 году — про сборную России, про РФС. Честно говоря, да и сейчас можно было бы так сказать.

Так что пожелаю господину Инфантино не только красноречия, но и последовательности. И смелости", — написал Колобков в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над тем, чтобы «как можно скорее» созвать заседание исполнительного комитета, на котором планируется принять решение о приостановке членства Израиля. Высокопоставленные чиновники выступают в поддержку этой меры. Сборная России и всех российские клубы с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за конфликта на Украине.

