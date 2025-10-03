Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Пименов — о вызове Умярова в сборную России: он сейчас в тройке лучших игроков «Спартака»

Пименов — о вызове Умярова в сборную России: он сейчас в тройке лучших игроков «Спартака»
Аудио-версия:
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о вызове полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. 25-летний футболист впервые попал в окончательный состав российской национальной команды.

«Рад за Умярова, что попал в сборную. Он заслужил этот вызов своей игрой, она стала более стабильной. Он действительно яркий футболист в московском «Спартаке», который отвечает и за атаку, и за оборону. У него это хорошо получается, он сейчас в тройке лучших игроков красно‑белых», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

