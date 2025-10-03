«Не буду отрицать — было общение». Бабаев назвал причины срыва трансфера Баринова в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что переход полузащитника сборной России Дмитрия Баринова в стан армейцев не состоялся из-за позиции «Локомотива», а сам игрок был готов к трансферу. Красно-синие пытались подписать капитана железнодорожников минувшим летом.

— Проясните ситуацию по Баринову — был ли Дмитрий интересен ЦСКА и почему сорвался трансфер?

— Не буду отрицать — было общение. Дмитрий великолепный футболист, играет в каждом матче. В каком-то смысле системообразующий игрок. Но, как это бывает, есть позиция клуба, и мы к ней с уважением относимся. Сделка не состоялась.

— То есть, именно клуб его не отпустил?

— Конечно.

— Сам он был готов перейти?

— Если бы он не был готов, мы бы не общались с клубом. Очевидно, что при прочих равных он хотел, чтобы и «Локомотив» был удовлетворён, и не стал действовать вопреки интересам родного клуба, — заявил Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Дмитрий Баринов выступает за «Локомотив» с 2012 года. Контракт 29-летнего опорника с его нынешним клубом подходит к концу следующим летом. С января 2026-го Баринов будет иметь право вести переговоры с любым клубом о бесплатном трансфере.