Главная Футбол Новости

Де ла Фуэнте: меня удивляет мнение Флика о вине сборной Испании в травме Ямаля

Аудио-версия:
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, что думает о словах Ханс-Дитера Флика, возглавляющего «Барселону», который ранее заявил, что «Фурия Роха» не заботится о футболистах. Немецкому специалисту не понравилось, что вингер «блауграны» Ламин Ямаль был задействован в сентябрьских матчах национальных команд, несмотря на наличие у него дискомфорта.

«Могу сказать, что он был тренером сборной и знает, как мы действуем. Больше всего меня удивляет, что подобное мнение высказывает бывший тренер национальной команды. Каждый говорит, что считает нужным», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

В пятницу, 3 октября, сине-гранатовые сообщили о возобновлении болей в области паха у Ямаля. Футболист пропустит две-три недели.

Комментарии
