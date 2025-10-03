В ЦСКА высказались о лимите на легионеров в преддверии встречи с Дегтярёвым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном ужесточении лимита не легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Запланированная встреча чиновника с представителями клубов была перенесена.

— Мы увидели изменения в позиции Минспорта в части потолка зарплат. Позиция по лимиту остаётся неизменной. Ожидаете ли изменения позиции по лимиту, в том числе на встрече с клубами, которая анонсировалась, но пока не состоялась?

— Мы очень ждём этого диалога и считаем, что можно достичь компромиссного решения — и в интересах российских футболистов, и в интересах отрасли в целом. Надо признать, что большое количество легионеров делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков — по крайней мере, могу говорить об этом на примере ЦСКА. Нужно взвешенное решение с учетом всех аргументов «за» и «против». Хочется верить, что диалог налаживается, и он приведёт к взвешенному и разумному решению.

— Ваша позиция по формату и цифрам лимита?

— Считаю, что те параметры, которые назывались — 10+5 — чрезмерны. Это, скорее, революционный, а не эволюционный шаг. Я всегда за эволюционный подход. И мне кажется, это внедрение определённых экономических рычагов: целевые взносы на развитие детско-юношеского футбола за дополнительных легионеров или поощрение команд, которые больше доверяют молодым российским игрокам, — за счет отчислений от продажи коммерческих прав. Экономическая стимуляция как раз самый эффективный способ добиться результата. А просто сокращение легионеров, на мой взгляд, не приведёт к ожидаемому результату, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В сезоне-2025/2026 в РПЛ действует лимит на легионеров, запрещающий регистрацию на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивающий одновременное использование легионеров на поле восемью футболистами. Под действие ограничения не попадают игроки из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, а также иностранцы из других стран, если у них есть право выступать за сборную России.