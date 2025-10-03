В ЦСКА выступили против изменения нынешнего формата Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался против изменения действующего формата Фонбет Кубка России. Согласно регламенту, 16 команд Мир Российской Премьер-Лиги проводят по шесть матчей в группах из четырёх команд, после чего 12 лучших команд Пути РПЛ в формате на выбывание играют с сильнейшими клубами из Пути регионов.

— Нынешний формат Кубка России существует четвёртый год. Как смотрите на изменение формата турнира на тот, что сейчас в еврокубках?

— Я бы не стал ничего менять. Турнир достаточно молодой. Интерес к нему есть, посещаемость есть. До возвращения в еврокубки, на мой взгляд, не нужно ничего менять. Может быть, какие-то точечные изменения, но не концептуальные, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

ЦСКА является действующим победителем Кубка России. В Суперфинале минувшего розыгрыша армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).