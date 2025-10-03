Мареска: игра «Ливерпуля» в этом сезоне восхищает, особенно с учётом трагедии с Жотой

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил игру «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Он отметил, что мерсисайдцы хорошо показывают себя, несмотря на гибель нападающего Диогу Жоты, что произошло 3 июля. В субботу, 4 октября, «синие» встретятся с «красными» в матче 7-го тура АПЛ.

«Играть с ними всегда сложно. Их выступление в нынешнем сезоне — это просто фантастика, особенно с учётом трагедии с Жотой. Я прошёл через то же самое, когда был игроком 20 лет назад.

Это нелегко как для футболистов, так и для клуба или тренера. Когда ты приходишь на тренировочную базу и видишь, что чьё-то место пусто. Нужно быть очень сильным. Вот почему, на мой взгляд, у них всё получается лучше, чем просто хорошо. Они пытаются справиться с непростой проблемой», — приводит слова Марески Goal.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: