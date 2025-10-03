Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска: игра «Ливерпуля» в этом сезоне восхищает, особенно с учётом трагедии с Жотой

Мареска: игра «Ливерпуля» в этом сезоне восхищает, особенно с учётом трагедии с Жотой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил игру «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Он отметил, что мерсисайдцы хорошо показывают себя, несмотря на гибель нападающего Диогу Жоты, что произошло 3 июля. В субботу, 4 октября, «синие» встретятся с «красными» в матче 7-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть с ними всегда сложно. Их выступление в нынешнем сезоне — это просто фантастика, особенно с учётом трагедии с Жотой. Я прошёл через то же самое, когда был игроком 20 лет назад.

Это нелегко как для футболистов, так и для клуба или тренера. Когда ты приходишь на тренировочную базу и видишь, что чьё-то место пусто. Нужно быть очень сильным. Вот почему, на мой взгляд, у них всё получается лучше, чем просто хорошо. Они пытаются справиться с непростой проблемой», — приводит слова Марески Goal.

Материалы по теме
Слот подтвердил, что «Ливерпуль» выплатил семье Жоты всю сумму по его контракту

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android