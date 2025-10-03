Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
«Барселона», «Реал» и Суперлига презентовали УЕФА новый формат Лиги чемпионов — MD

«Барселона», мадридский «Реал» и компания A22, представляющая Суперлигу, в течение последних восьми месяцев вели тайные переговоры с целью заключить соглашение о новом турнире, удовлетворяющее все стороны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, указанные стороны представили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) финальное предложение по изменению формата Лиги чемпионов.

В частности, предлагается разделить 36 команд на две группы. В первой группе участвуют коллективы, занимающие наиболее высокие места в рейтинге УЕФА. Это должно повысить количество топ-вывесок. Восемь клубов из первой группы, набравшие наибольшее количество очков, напрямую выходят в 1/8 финала. Команды второй восьмёрки и сильнейшие восемь клубов из второй группы играют в раунде плей-офф.

Все матчи должны транслироваться на новой стриминговой платформе либо бесплатно, но с рекламой, либо платно, но без рекламы.

Планируется, что новый формат Лиги чемпионов будет запущен в 2027 году, когда должен начаться новый этап коммерциализации телевизионных прав на турнир.

