«Арсенал» договорился о переходе 16-летнего игрока «Шэмрок Роверс» Ожианвуны

16-летний атакующий полузащитник «Шэмрок Роверс» Виктор Ожианвуна перейдёт в лондонский «Арсенал», сообщается на сайте ирландского клуба.

Ожианвуна присоединится к «канонирам» в январе 2027 года, когда ему исполнится 18 лет.

«Это знаковый трансфер в ирландском футболе и образец для развития лучших молодых футбольных талантов в стране. Клуб рад, что Виктор останется в «Шэмрок Роверс» до 18 лет, а затем переедет в северный Лондон в январе 2027 года.

Виктор играет в «Шэмрок Роверс» с 6 лет. Он вырос в академии клуба, и этот трансфер – яркое отражение личности игрока и всех тренеров, которые способствовали его развитию", — говорится в сообщении.