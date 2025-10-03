«Крылья Советов» показали первую тренировку 75-летнего новичка Валерьяна Панфилова

Полузащитник «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов провёл первую тренировку в составе самарской команды после возвращения. Ранее пресс-служба клуба объявила о подписании пожизненного контракта с 75-летним спортсменом.

Сообщается, что в составе самарцев Панфилов будет выступать под 75-м номером. В пятницу, 3 октября, в телеграм-канале «Крыльев Советов» было опубликовано видео командной тренировки, где новичок работает в общей группе вместе с основным составом.

Валерьян Панфилов выступал за «Крылья Советов» с лета 1969 года по январь 1980-го и с января 1981-го по январь 1983-го. В субботу, 4 октября, в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Рубином».