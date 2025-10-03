Скидки
Главная Футбол Новости

Ансу Фати признан лучшим игроком «Монако» в сентябре

Комментарии

Испанский вингер Ансу Фати признан лучшим футболистом «Монако» в сентябре, сообщается на странице клуба в соцсети Х.

В сентябре Фати провёл два матча в Лиге 1, забил три мяча. В Лиге чемпионов в активе испанца одна игра и один забитый мяч. В трёх матчах первого осеннего месяца Ансу суммарно отыграл 116 минут.

22-летний футболист перешёл в «Монако» из «Барселоны» в июле на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

По итогам пяти туров чемпионата Франции «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов монегаски с одним очком после двух матчей располагаются на 30-й строчке.

