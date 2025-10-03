Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
На дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ проданы все билеты

Все билеты проданы на московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, сообщила пресс-служба армейского клуба. Встреча состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Sold out на дерби со «Спартаком»!.. Полные трибуны „ВЭБ Арены“ – лучшая мотивация для команды. Спасибо, армейцы!

В связи с аншлагом, просим вас приходить на стадион заранее! Уже с 15:00 вы сможете принять участие в интересных активностях на фан-зоне. Ждем вас на Песчанке в воскресенье", — говорится в сообщении.

После 10 туров чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал 21 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, идёт пятым с 18 очками. Станкович не будет руководить командой в дерби из-за дисквалификации.

