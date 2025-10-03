Легенда «Ромы» Тотти высказался о трёх незабитых пенальти команды в матче с «Лиллем»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на три незабитых пенальти команды в матче общего этапа Лиги Европы с «Лиллем» (0:1). Судья встречи назначил 11-метровый удар в ворота французского клуба на 82-й минуте, после чего игроки римской команды дважды перебивали пенальти из-за нарушений со стороны игроков «догов», однако так и не смогли пробить вратаря.

«Это ведь шутка, не надо так шутить со мной. Я подвергался критике по поводу того, что я забиваю исключительно с пенальти, а это просто…

Подобного никогда не было в истории футбола — три пенальти подряд. Только «Рома» умудряется делать такие невероятные вещи», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.

