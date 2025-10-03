Павлюченко: «Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе России

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что считает противостояние красно-белых с ЦСКА более принципиальным, чем с петербургским «Зенитом».

«Матч «Спартак» – ЦСКА остается принципиальнее, отношение болельщиков этих клубов – это вражда, она была и будет. Самый главный матч в нашей стране – это, конечно, ЦСКА – «Спартак».

«Зенит» любят только в Питере, а «Спартак» – в любом городе нашей страны, команда считается народной, о чем тут вообще можно говорить, матч с ЦСКА будет смотреть вся страна, эту игру все ждут», – приводит слова Павлюченко «Спорт день за днём».

Встреча ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30 мск.

После 10 туров чемпионата России ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал 21 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, идёт пятым с 18 очками. Станкович не будет руководить командой в дерби из-за дисквалификации.