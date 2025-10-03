Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов высказался о четырёх травмированных в «Рубине» перед матчем РПЛ с «Крыльями»

Рашид Рахимов высказался о четырёх травмированных в «Рубине» перед матчем РПЛ с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал сроки восстановления травмированных игроков казанцев Дениля Мальдонадо, Алексея Грицаенко, Антона Швеца и Уроша Дрезгича. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги клуб из столицы Татарстана дома примет «Крылья Советов». Встреча пройдёт в субботу, 4 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— К сожалению, они ещё не готовы, понятно, что это проблема для нас. Наверное, Мальдонадо будет дольше восстанавливаться. Надеемся, что Грицаенко и Швец в течение двух недель вернутся в строй, но это предположение. Посмотрим, что скажут врачи.

— По‑прежнему в команде Урош Дрезгич. Как у него вообще дела? Где он?
— После того, как он вернулся, у него была операция. Он начал тренироваться с командой и повредил связку, его пришлось ещё раз оперировать. Я сказал команде, что в футболе без поражений не бывает. Здесь очень важно понимать, как приходят эти поражения. Ребята говорят, что иногда хочется хуже играть, но побеждать, чем когда ты играешь хорошо и не добываешь эту победу. Нет заурядных игр, они все тяжелые, мы видим это по чемпионату. Все матчи требуют самоотдачи и внимания, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Два дерби, выезд «Зенита» к Дзюбе и непобедимый Черчесов. Интриги 11-го тура РПЛ
Два дерби, выезд «Зенита» к Дзюбе и непобедимый Черчесов. Интриги 11-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android