Рашид Рахимов высказался о четырёх травмированных в «Рубине» перед матчем РПЛ с «Крыльями»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал сроки восстановления травмированных игроков казанцев Дениля Мальдонадо, Алексея Грицаенко, Антона Швеца и Уроша Дрезгича. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги клуб из столицы Татарстана дома примет «Крылья Советов». Встреча пройдёт в субботу, 4 октября.

— К сожалению, они ещё не готовы, понятно, что это проблема для нас. Наверное, Мальдонадо будет дольше восстанавливаться. Надеемся, что Грицаенко и Швец в течение двух недель вернутся в строй, но это предположение. Посмотрим, что скажут врачи.

— По‑прежнему в команде Урош Дрезгич. Как у него вообще дела? Где он?

— После того, как он вернулся, у него была операция. Он начал тренироваться с командой и повредил связку, его пришлось ещё раз оперировать. Я сказал команде, что в футболе без поражений не бывает. Здесь очень важно понимать, как приходят эти поражения. Ребята говорят, что иногда хочется хуже играть, но побеждать, чем когда ты играешь хорошо и не добываешь эту победу. Нет заурядных игр, они все тяжелые, мы видим это по чемпионату. Все матчи требуют самоотдачи и внимания, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».