Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» пожаловался УЕФА на работу судей в проигранном матче ЛЕ — Daily Mail

«Ноттингем Форест» пожаловался УЕФА на работу судей в проигранном матче ЛЕ — Daily Mail
Комментарии

«Ноттингем Форест» пожаловался Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на работу судей в матче общего этапа Лиги Европы с «Мидтьюлланном», в котором «лесники» уступили со счётом 2:3. Об этом сообщает Daily Mail.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
2 : 3
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Диао – 18'     1:1 Ндой – 22'     1:2 Сёренсен – 24'     1:3 Бюсков – 88'     2:3 Вуд – 90+3'    

По информации источника, английский клуб недоволен, что главный судья встречи Вилли Делажо показал всего две жёлтые карточки футболистам «Мидтьюлланна», несмотря на их агрессивный стиль игры.

Кроме того, «Ноттингем Форест» не понравилось, что арбитр часто останавливал матч, что, по мнению «лесников», сбивало их темп.

После двух туров Лиги Европы английская команда набрала одно очко и на текущий момент занимает 29-е место.

Материалы по теме
Постекоглу повторил антирекорд «Ноттингем Форест» столетней давности

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android