«Ноттингем Форест» пожаловался УЕФА на работу судей в проигранном матче ЛЕ — Daily Mail

«Ноттингем Форест» пожаловался Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на работу судей в матче общего этапа Лиги Европы с «Мидтьюлланном», в котором «лесники» уступили со счётом 2:3. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб недоволен, что главный судья встречи Вилли Делажо показал всего две жёлтые карточки футболистам «Мидтьюлланна», несмотря на их агрессивный стиль игры.

Кроме того, «Ноттингем Форест» не понравилось, что арбитр часто останавливал матч, что, по мнению «лесников», сбивало их темп.

После двух туров Лиги Европы английская команда набрала одно очко и на текущий момент занимает 29-е место.

