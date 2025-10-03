Томас Тухель объяснил выбор футболистов на октябрьские игры сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил состав команды на октябрьский сбор. Позже немец объяснил, что при выборе игроков он опирался на предыдущие результаты: в сентябре англичане обыграли Боливию со счётом 5:0.

«Прошло всего три недели с последних тренировочных сборов, последней победы, последнего выступления. Результат был превосходным и, самое главное, заслуженным, поэтому мы быстро пришли к решению, что хотим вознаградить всех и вернуть команду в таком же составе.

Командная работа, командный дух, командные усилия – всё это было на высочайшем уровне всю неделю. Я был очень рад, что команда доказала это в матче.

Мы одержали крупную победу над сильным соперником в сложном выездном матче, поэтому возник вопрос: почему бы не привезти тот же состав, ведь они задают стандарты?», — приводит слова Тухеля пресс-служба сборной Англии на официальном сайте.

В октябре его команде предстоит сыграть два матча: домашнюю товарищескую игру с Уэльсом (9-го октября) и выездной матч с Литвой в рамках отбора на чемпионат мира (14-го сентября).