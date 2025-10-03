Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо — Локомотив, результат матча 3 октября 2025, счет 4:1, 23-й тур женской Суперлиги 2025

«Динамо» разгромило «Локомотив» забив трижды после 86-й минуты в дерби в женской Суперлиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 23-го тура женской Winline Суперлиги — 2025, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Анастасия Варфоломеева. Разгромную победу со счётом 4:1 праздновали хозяйки поля.

Россия — Суперлига (ж) . 23-й тур
03 октября 2025, пятница. 20:15 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив (ж)
Москва
1:0 Белован – 17'     1:1 Буваро – 25'     2:1 Шлапакова – 86'     3:1 Комиссарова – 90'     4:1 Комиссарова – 90'    

На 17-й минуте сербская защитница Желька Белован вывела «Динамо» вперёд. На 25-й минуте нападающая «Локо» Ола Буваро сравняла счёт. На 86-й минуте полузащитница Анастасия Шлапакова вновь вывела бело-голубых вперёд. На 90+2-й минуте вышедшая на замену Кристина Комиссарова удвоила преимущество в счёте. На 90+5-й минуте Комиссарова ударом с пенальти оформила дубль.

Футболистки «Динамо» довели количество набранных в сезоне очков до 33. Команда занимает пятое место в Суперлиге. В активе «Локомотива» осталось 40 очков. Красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке.

Календарь женской Суперлиги - 2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2025
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
