«Динамо» разгромило «Локомотив» забив трижды после 86-й минуты в дерби в женской Суперлиге

Завершился матч 23-го тура женской Winline Суперлиги — 2025, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Анастасия Варфоломеева. Разгромную победу со счётом 4:1 праздновали хозяйки поля.

На 17-й минуте сербская защитница Желька Белован вывела «Динамо» вперёд. На 25-й минуте нападающая «Локо» Ола Буваро сравняла счёт. На 86-й минуте полузащитница Анастасия Шлапакова вновь вывела бело-голубых вперёд. На 90+2-й минуте вышедшая на замену Кристина Комиссарова удвоила преимущество в счёте. На 90+5-й минуте Комиссарова ударом с пенальти оформила дубль.

Футболистки «Динамо» довели количество набранных в сезоне очков до 33. Команда занимает пятое место в Суперлиге. В активе «Локомотива» осталось 40 очков. Красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке.