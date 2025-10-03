Букайо Сака вернётся в состав сборной Англии

Вингер «Арсенала» Букайо Сака оказался в списке игроков, приглашённых на октябрьские сборы сборной Англии. Об этом сообщил главный тренер команды Томас Тухель.

Примечательно, что позже немец признался, что при выборе игроков он ориентировался в основном на предыдущие сборы, прошедшие всего три недели назад. Тем не менее, сейчас в состав возвращается Сака, в последний раз игравший за Англию ещё в июне в домашнем матче с Сенегалом (1:3).

«К сожалению, сейчас у нас травмированы Тино [Ливраменто] и Нони [Мадуэке], и мы выпускаем Букайо Саку на замену Нони.

«[Сака] — ключевой игрок для «Арсенала». Ему нужно доказать свою состоятельность, потому что мы сделали определённые шаги вперёд на последних сборах, но я не сомневаюсь, что он к этому готов», — приводит слова Тухеля пресс-служба сборной Англии на официальном сайте.

9-го октября сборная Англии на домашнем стадионе проведёт товарищеский матч со сборной Уэльса. 14-го сентября англичанам в рамках отбора на чемпионат мира предстоит сыграть со сборной Латвии в гостях.