Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с нападающим Савио до 2031 года

Комментарии

«Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X объявил о продлении контракта с 21-летним нападающим Савио до 2031 года. Предыдущее трудовое соглашение футболиста было рассчитано до 2029 года.

Савио перешёл в английский клуб из французской команды «Труа» летом 2024 года. За этот период бразильский вингер принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 50 млн.

Минувшим летом в СМИ появлялась информация, что активный интерес к Савио проявляет «Тоттенхэм».

