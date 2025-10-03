Скидки
«Борьба продолжается». Томас Тухель — об октябрьских матчах сборной Англии

«Борьба продолжается». Томас Тухель — об октябрьских матчах сборной Англии
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился мнением о предстоящих матчах своей команды. 9 октября англичане в рамках товарищеского матча встретятся со сборной Уэльса на «Уэмбли». 14 октября им предстоит игра на выезде с национальной командой Латвии в рамках отбора на чемпионат мира.

«Абсолютно понимаю, что люди могут обмануться: это всего лишь товарищеский матч, да и вообще мы почти квалифицировались, судя по таблице, в Латвии будет лёгкий матч. Но на деле всё наоборот.

Мы должны продолжать в том же духе. Прежде всего, встреча с Уэльсом — это дерби, это эмоции, большая толпа зрителей на «Уэмбли».

Хотим доказать, что готовы сделать следующие шаги, развивать то, что начали на прошлых сборах. Начинаем сезон чемпионата мира, борьба продолжается. Посыл не изменился. Воспользуемся этими двумя матчами, чтобы сделать следующие шаги вперёд», — приводит слова Тухеля пресс-служба сборной Англии на официальном сайте.

