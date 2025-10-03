Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Rolls Royce в мире защитников». «Ливерпуль» нашёл замену для Гехи в «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» присматривается к центральному защитнику «Кристал Пэлас» Максансу Лакруа, в котором мерсисайдцы видят замену для Марка Гехи, чей переход минувшим летом сорвался. Отметим, что Лакруа и Гехи являются одноклубниками. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные» не уверены, что в конечном итоге им удастся подписать контракт с Гехи. В то же время скауты «Ливерпуля» высоко оценивают футбольные качества Лакруа и характеризуют его как «Rolls Royce в мире защитников».

В нынешнем сезоне Лакруа принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

