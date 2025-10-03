Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рахимов высказался о предстоящей встрече с Адиевым, с которым у него был конфликт

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящей встрече с российским специалистом Магомедом Адиевым, возглавляющим «Крылья Советов». Команды сыграют в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 4 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Крылья Советов
Самара
«Что важно для человека? Это уметь абстрагироваться от этих моментов и не думать о них, потому что жизнь не стоит на месте, нужно двигаться дальше. Если человеку пришло осознание этих моментов, то я не вижу ничего плохого, чтобы подойти и ещё раз поздороваться, в этом нет ничего страшного», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Рахимов критиковал Адиева за уход из тренерского штаба Игоря Шалимова в «Ахмате» в 2019 году, заявлял, что «разочаровался» в тренере и скептически оценивал анализ матчей Адиевым в качестве приглашённого телевизионного эксперта. Адиев, в свою очередь, отвечал, что Рахимов — не тот человек, чьё мнение ему интересно.

Два дерби, выезд «Зенита» к Дзюбе и непобедимый Черчесов. Интриги 11-го тура РПЛ
