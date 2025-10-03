«Арсенал» готов продать одного из своих нападающих за £ 30 млн зимой — TEAMtalk

«Арсенал» готов продать 28-летнего нападающего Габриэля Жезуса в зимнее трансферное окно. Одним из заинтересованных в нём клубов является «Эвертон». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб хочет выручить £ 30 млн (€ 34,5 млн) с потенциальной продажи бразильского игрока. Подчёркивается, что для «ирисок» может стать проблемой заработная плата Жезуса.

Бразилец играет за «канониров» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

