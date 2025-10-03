Скидки
Главная Футбол Новости

«Ювентус» объявил о санкциях в отношении трёх фанатов «Пармы» из-за расистских кричалок

«Ювентус» объявил о санкциях в отношении трёх фанатов «Пармы» из-за расистских кричалок
Аудио-версия:
«Ювентус» объявил о применении санкций к трём болельщикам «Пармы», уличённым в расистских высказываниях в адрес полузащитника туринцев Уэстона Маккенни во время матча 1-го тура Серии А. Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева.

Италия — Серия А . 1-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Дэвид – 59'     2:0 Влахович – 84'    
Удаления: Камбьязо – 83' / нет

«Во время матча «Ювентус» – «Парма», состоявшегося в воскресенье, 24 августа 2025 года, на стадионе «Альянц», поведение некоторых приезжих болельщиков побудило клуб «Ювентус» применить к ним санкции в соответствии с «Кодексом поведения».

Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе «Альянц», включая систему многофокусных камер, сотрудники правоохранительных органов сначала обнаружили, а затем идентифицировали трёх болельщиков соперника, которые, как было объявлено после матча, допустили расистские дискриминационные высказывания в адрес игрока «Ювентуса» Уэстона Маккенни во время его тренировки на поле.

Футбольный клуб «Ювентус», решительно осуждает этот серьёзный инцидент и любые проявления расизма и принял решение применить санкции к лицам, ответственным за эти действия, в соответствии с «Кодексом поведения», который предусматривает запрет на посещение футбольных мероприятий, организуемых клубом.

Это не первый случай, когда клуб применяет положения «Кодекса поведения» к болельщикам гостевых команд: подобное уже случалось во время двух других матчей Серии А, проходивших на стадионе «Альянц»: между «Ювентусом» и «Ромой» 30 декабря 2023 года и между «Ювентусом» и «Торино» 9 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Ювентуса».

