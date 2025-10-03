«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» могут побороться за нападающего из Ла Лиги — FI

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 21-летнему форварду «Леванте» Карлу Эдуарду Этта Эйонгу с целью решить свои проблемы с нападающими. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, названные клубы полагают, что смогли бы осуществить переход камерунского футболиста в зимнее трансферное окно. Однако «Леванте» не желает продавать футболиста зимой, поскольку считает, что он нужен клубу для сохранения места в высшем дивизионе Испании.

В нынешнем сезоне Эйонг принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

